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Культура и искусство

Алису Фрейндлих готовят к выписке: что известно о состоянии актрисы

16:46 4 февраля 2021
Алиса Фрейндлих

Инфицированная коронавирусом знаменитая 86-летняя российская киноактриса Алиса Фрейндлих идет на поправку — ее уже перевели из реанимации московской больницы № 122 в лечебное отделение. Об этом сообщает Telegram Mash на Мойке.

По данным ресурса, на днях актриса прошла контрольное обследование и результат был обнадеживающим, хотя поражение легких осталось.

Врачи отслеживают последствия болезни и возможные осложнения, и в случае сохранения положительной динамики пациентки актрису будут готовить к выписке.

Напомним, в больницу Фрейндлих попала в тяжелом состоянии. Она находилась в реанимации с конца декабря, кислород ей подавали через аппарат для неинвазивной вентиляции легких. При госпитализации у нее диагностировали поражение 36% легких.

Фото СтарХит

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