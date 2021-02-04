От рака умер звезда шоу "Україна має талант"

В четверг, 4 февраля, скончался известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу «Україна має талант». Печальное известие сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая, а также музыкант Александр Положинский.

О своем диагнозе Петр узнал в ноябре 2020 года. В декабре он рассказал, что 1,5 месяца назад попал в больницу с пневмонией, где при обследовании у него выявили плоскоклеточный рак легких G2. Тогда многие поддержали его финансово, однако медицина оказалась бессильна перед недугом.

Сказкив родился в 1987 году в Ворохте (Ивано-Франковская область), где жил до самой смерти. В 2015 году он дошел до финала талант-шоу.

Напомним, 4 февраля в Свято-Михайловском соборе Киева простились с украинским продюсером, организатором «Червоної Рути» Сергеем Проскурней.

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