Актрису Глафиру Тарханову выдворили из Украины

Украинские пограничники задержали в пункте пропуска в аэропорту «Борисполь» на границе с РФ российскую актрису, которая, как выяснилась, незаконно посещала временно оккупированную территорию аннексированного Крыма. По данным УП, речь идет о Глафире Тархановой (по паспорту — Траханова).

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, россиянка прилетела в Украину рейсом из Стамбула.

В Крыму она принимала участие в съемках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.

Теперь из-за нарушения украинского законодательства актрисе закрыли въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, в последние дни Минкульт регулярно пополняет «черный» список артистов, которые не могут выступать с концертами в Украине.

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter