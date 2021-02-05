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Культура и искусство

Актрису Глафиру Тарханову выдворили из Украины

11:38 5 февраля 2021
Глафира Тарханова

Украинские пограничники задержали в пункте пропуска в аэропорту «Борисполь» на границе с РФ российскую актрису, которая, как выяснилась, незаконно посещала временно оккупированную территорию аннексированного Крыма. По данным УП, речь идет о Глафире Тархановой (по паспорту — Траханова).

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, россиянка прилетела в Украину рейсом из Стамбула.

В Крыму она принимала участие в съемках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.

Теперь из-за нарушения украинского законодательства актрисе закрыли въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, в последние дни Минкульт регулярно пополняет «черный» список артистов, которые не могут выступать с концертами в Украине.

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Актрису Глафиру Тарханову выдворили из Украины

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