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Культура и искусство

Найден мертвым актер из сериала «Бригада»

13:37 5 февраля 2021
Кадр из фильма «Бригада»

Российские СМИ сообщили о смерти 53-летнего актера Виталия Альшанского. По данным источника канала Mash, вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая, однако дверь была закрыта изнутри и никто не открывал.

Когда дверь вскрыли, на диване нашли потерявшего сознание Альшанского. Прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.

Известно, что у актера были проблемы с давлением, но накануне он чувствовал себя хорошо.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). Работал в Театре Ролана Быкова, Театре им. Пушкина, также сыграл в более 100 ролей в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бумер», «Бригада» и других. Последнюю свою роль Альшанский получил в 2020 году — в четвертом эпизоде иронического детектива «Балабол».

Напомним, в январе не стало российского и советского актера Владимира Коренева, известного по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Он умер в возрасте 80 лет из-за коронавирусной инфекции. По этой же причине ушел из жизни актер Василий Лановой, которого хоронили с большим апломбом.


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