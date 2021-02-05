Умерла известная актриса — одна из возлюбленных Владимира Высоцкого, якобы родившая от него дочь

В Москве на 80-м году жизни скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко, передает РЕН.ТВ.

Пожилая женщина жила одна в спальном районе Коньково, у нее было онкологическое заболевание. В 2018 года у Иваненко отнялись ноги.

По некоторым данным, тело пенсионерки пролежало в квартире на Профсоюзной улице не менее пяти дней, прежде чем его обнаружили.

Актриса служила в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966 года до конца 1990-х. В это же время там работал Владимир Высоцкий. Высоцкий и Иваненко не жили в одной квартире, но вместе ездили в киноэкспедиции и на гастроли.

Роман актрисы с бардом, как говорили в театральных кругах, начался в 1966 году и длился несколько лет.



Во время отношений Иваненко родила дочь Анастасию, которую Высоцкий отказался признавать. Но коллеги Высоцкого утверждали, что девочка — дочь поэта.

«Внешне Настя очень похожа на отца, но повторила судьбу своей мамы. Сильно влюбившись, мечтала родить от любимого ребенка. Родила дочку, но муж нашел другую (как и Владимир Высоцкий). И тогда ему, как в свое время Высоцкому, запретили видеться с дочкой!» — цитирует «Стархит» слова коллег артиста.

Дочь Высоцкого и Иваненко Анастасия окончила факультет журналистики МГУ, работала на телеканале «Культура», родила дочь Арину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одна из внучек певца Владимира Высоцкого, старшая дочь его сына Аркадия Высоцкого, Наталья сменила имя и религию.

Фото РИА Новости

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