Вышла за Ланового "по залету": стали известны детали свадьбы актера на Ирине Купченко

Третьей женой, а также главной женщиной всей жизни и матерью сыновей известного актера Василия Ланового стала Ирина Купченко, с которой он прожил в браке с 1972 года до самой смерти. О том, как актер женился на ней, рассказывает Экспресс-газета со ссылкой на общую знакомую супругов.

По ее словам, Василий Лановой собирался жениться на своей коллеге по Театру Вахтангова Людмиле Максаковой.

«Они съехались. Дело шло к свадьбе. А потом у Василия случилась параллельная страсть с другой коллегой по труппе Ириной Купченко. Та мгновенно забеременела. И Лановой, как честный человек, повел Ирину в загс. Не знаю, если бы не это обстоятельство, кого бы он выбрал из двух своих женщин», — рассказывает общая знакомая артистов.

Но в театре, по ее словам, актеру сказали: «Ты обязан жениться на Купченко! Иначе тебя снимают с гастролей в Югославию».

Скандал случился жуткий, даже отменили спектакль, в котором играли Купченко и Максакова. Пришлось даже вмешиваться министерству культуры, где у Купченко работала влиятельная тетя. Максакова очень переживала. Коллеги по театру ей сочувствовали и познакомили ее с немцем по фамилии Ингенбергс, за которого она вышла замуж и родила дочь Машу.

В свою очередь, 23-летняя Ирина Купченко к моменту знакомства с Василием Семеновичем успела побывать замужем и пережила короткий, но страстный роман с режиссером и плейбоем Андроном Кончаловским.

Купченко рассказывала «Экспресс газете» о том, как потеряла голову от Ланового: «Я первый раз увидела Васю в фильме „Алые паруса“. Влюбилась, как многие советские девушки. Когда увидела его в Театре Вахтангова, моя романтическая влюбленность усилилась».

Своего первенца Александра Купченко и Лановой назвали в честь Пушкина. Их второй ребенок Сергей (назван в честь Есенина) родился на 3 года позже. Однако появился он на свет не один: Ирина была беременна двойней, но второй мальчик скончался. До конца своих дней Сергей будет вспоминать о своем брате-близнеце и очень сожалеть о его кончине. Он сам уйдет из жизни 15 октября 2013 года от острой сердечной недостаточности, которую, как писали в газетах, могла вызвать его прежняя страсть к наркотикам.

Для родителей его скоропостижная смерть в 37 лет была потрясением. Купченко в день гибели наследника не смогла выйти на сцену, а вот Василий Семенович пересилил себя и сыграл. Сергей был очень похож на мать, и она души в нем не чаяла.

«В последние годы Ирина Петровна и Василий Семенович чаще жили отдельно, — рассказывают в театре. — Она — на даче во Внуково, он — в квартире на Старом Арбате. Василий Семенович, кроме работы в театре, съемок в кино, еще преподавал в Щукинском театральном, тогда как у Ирины Петровны с педагогикой не сложилось. Да и в театре у нее немного спектаклей, в отличие от Людмилы Максаковой, которая и сейчас очень часто выходит на сцену».

Дочка Людмилы Максаковой — звезда оперной сцены Мария Максакова — призналась «Комсомолке», что своего ребенка назвала в честь героя Ланового в кино.

«Когда мы с Денисом (Вороненков, убитый в 2017 году в Киеве муж певицы) выбирали имя сыну, у меня было два предложения: библейские имена с жизнеутверждающими значениями: Матвей или Еремей, — рассказала Мария. — Но Денис выбрал имя Иван из-за фильма „Офицеры“. Я согласилась — оно тоже библейское».

Напомним, на похоронах Василия Ланового объявилась его неизвестная доселе внучка.

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