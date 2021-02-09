Фрейндлих сильно изменилась после реанимации

Актрису Алису Фрейндлих, которая с декабря лечится от коронавируса, врачи уже через неделю смогут отпустить домой. Об этом сообщает «7дней».

Раньше врачи не давали никаких гарантий. С 25 декабря прошлого года народная артистка в тяжелом состоянии находилась в реанимации. У нее было значительное поражение легких, быстро развивалась пневмония. Потом развился цитокиновый шторм — синдром, при котором организм перестает бороться с инфекцией и начинает бороться с самим собой.

В молодости Фрейндлих перенесла туберкулез, долго лечилась и, как следствие, у нее слабые легкие. Как только стало понятно, что угроза жизни миновала, ее перевели в палату интенсивной терапии, к ней прикрепили сиделку. Сейчас актриса находится в обычной палате. По словам очевидцев, она сильно похудела, но тем не менее, пока лечилась все равно просила дать ей покурить.

Врачи отмечают, что артистка не теряла позитивного настроя. Сейчас она получает кислородную поддержку, но уже занимается физкультурой и дыхательной гимнастикой.

Издание пишет, что Фрейндлих, которая всегда была хрупкой, выглядит неузнаваемой. По мнению медиков, критически низкая отметка веса тела мешает окончательному процессу выздоровления.

Напомним, в Украине Алису Фрейндлих внесли в базы «Миротворца» за открытое оправдание российской оккупации и аннексию Крыма.

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