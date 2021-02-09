27.60 / 27.81 33.13 / 33.53
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими

13:58 9 февраля 2021
Леонид Куравлев

Известный киноактер Леонид Куравлев не выходит на связь с близкими. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Звезды сошлись», которое выходит на НТВ.

Друзья Куравлева утверждают, что после гибели в 2012 году жены артист замкнулся в себе. Он прекратил отвечать на звонки и живет затворником.

Если раньше Куравлев периодически появлялся в свете, то сейчас он почти ни с кем не общается. Художник Никас Сафронов, близкий товарищ актера, последний раз видел его полтора года назад.

«Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся», — сказал Сафронов.

Леонид Куравлев снялся во многих известных фильмах: «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живет такой парень», «Золотой теленок».

Напоминаем Леонид Куравлев дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Георгий Чапкис

Чапкиса госпитализировали

Кароль

Тине Кароль с утра пришлось поработать лопатой

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер