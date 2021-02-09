Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими

Известный киноактер Леонид Куравлев не выходит на связь с близкими. Об этом сообщили в эфире ток-шоу «Звезды сошлись», которое выходит на НТВ.

Друзья Куравлева утверждают, что после гибели в 2012 году жены артист замкнулся в себе. Он прекратил отвечать на звонки и живет затворником.

Если раньше Куравлев периодически появлялся в свете, то сейчас он почти ни с кем не общается. Художник Никас Сафронов, близкий товарищ актера, последний раз видел его полтора года назад.

«Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся», — сказал Сафронов.

Леонид Куравлев снялся во многих известных фильмах: «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живет такой парень», «Золотой теленок».

Напоминаем Леонид Куравлев дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

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