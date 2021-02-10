Леонид Куравлев «нашелся» на фото невестки

Известный киноактер Леонид Куравлев, который после гибели в 2012 году супруги замкнулся и не общается с родными, «нашелся» на старом фото его невестки — Марии Куравлевой.

Жена сына актера, Василия, фотограф, она делала много семейных фотографий и выкладывала в сеть. Однако, похоже, недавно удалила свой аккаунт в Instagram. А вот несколько фотографий в Facebook остались. На них есть и Леонид Куравлев. Фото сделано в 2016 году.

Остались семейные фотографии и на «Кликере», в том числе и с Леонидом Куравлевым в кругу семьи. Они датированы 2016−2017 гг.

В 2016 году, накануне своего 80-летия, Леонид Куравлев дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ». Свой возраст он тогда охарактеризовал как «катастрофический» и такой, «когда тебе сочувствуют, потому что это такая черта, за которой просматривается темень».

Напомним, что киноактер является фигурантом базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду и открытую поддержку агрессивной политики России.

Фото Леонида Куравлева из Википедии.

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