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Культура и искусство

Умерла художница Ольга Горынь

11:09 12 февраля 2021
Ольга Горынь

В четверг, 11 февраля, во Львове умерла художница, жена одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня Ольга Горынь.

Женщине было 90 лет. О смерти сообщила в Facebook ее родственница Кристина Горынь.

По словам знакомых художницы, Горынь в последнее время очень болела да еще и попала в аварию.

Ольга Горынь родилась 15 октября 1930 года во Львовской области. Училась во Львовском университете. Была активной участницей Организации Украинских Националистов (ОУН).

Горынь еще студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы. Она вышла на свободу в 1956 году.

За Михаила Горыня вышла замуж в 1963 году. В семье было двое детей.

Похоронят Ольгу Горынь 13 февраля во Львове на Лычаковском кладбище.

Напомним, известный украинский диссидент и политузник Михаил Горынь умер в 2013 году. Ему шел 83-й год.

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