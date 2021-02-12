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Культура и искусство

Жванецкий засветился на «компрометирующем» фото с девицами

13:55 12 февраля 2021
Михаил Жванецкий

Сатирик Ефим Шифрин опубликовал в сети архивное фото, на котором он снялся вместе с ныне уже покойным Михаилом Жванецким в окружении полуобнаженных девушек.

Фото, датированное летом 2004 года, Ефим Шифрин опубликовал в Instagram, написав: «С пыльной полки». Эта фотография — «закулисная»: за спиной Михаила Жванецкого виднеется табличка с надписью «Гримерная».

Михаил Жванецкий, с 90-х годов прошлого века бывший в отношениях с Натальей Суровой, заключил с ней официальный брак лишь в 2010 году. Их сын родился в 1995 году.

О смешном случае с участием Михаила Жванецкого и полуголой девушки недавно рассказывал киевский бизнесмен Гарик Корогодский. История произошла в 2000-м году, когда бизнесмен пригласил юмориста на день рождения, который отмечался в акваклубе.

После выступления Михаила Жванецкого стащили в бассейн, а когда достали, то к нему подскочила девушка без верхней части купальника и поинтересовалась, что «Миша» может ей предложить. На что Жванецкий сказал: «Дорогуша! Я могу вам предложить 100 абсолютно промокших долларов!»

Фото со странички Михаила Жванецкого в соцсетях.

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