Российскую танцовщицу Рамазанову выгнали из Украины

Президенту Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой запретили въезд в Украину на 3 года.

В Госпогранслужбе сообщили, что российскую танцовщицу не пропустили через государственную границу Украины 12 февраля в аэропорту «Борисполь».

Пограничники не назвали имя нарушительницы с российским гражданством, но сообщили, что россиянка 1967 года, она танцовщица и хореограф. По роду занятий, незаконно посещала временно оккупированный Крым.

В частности, летом 2018 года Рамазанова прилетела из Москвы в Симферополь для участия в гала-концерте.

У Рамазановой уже был запрет на въезд в Украину, срок которого истек в 2020 году. Это уже вторая санкция за нарушение украинского законодательства.

Новость о том, что речь идет о Елене Рамазановой сообщила «Украинская правда».

Напомним, российская певица Наташа Королева решила обжаловать запрет на въезд в Украину в Европейском суде по правам человека. В 2018 году Королевой запретили въезд в нашу страну на 5 лет.

Фото bellydancing.ru/

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