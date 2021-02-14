Должна быть всегда красивой: жена Караченцова рассказала о его последнем наказе перед смертью

Супруга российского актера Николая Караченцова, Людмила Поргина, прожившая с ним в браке более 40 лет, считает умершего мужа главным мужчиной в своей жизни.

Она старается выполнять его последний наказ: быть всегда красивой, пишет «Собеседник».

«Коля незадолго до своего ухода мне сказал: «Смотри, чтобы ты всегда была красивой! Чтобы у тебя всегда были накрашены губы, чтобы ты была ярко одета, чтобы у тебя была прическа. Потому что я сверху буду наблюдать за тобой и радоваться! Ты не должна сидеть, плакать, а должна все время улыбаться», — пересказала вдова последние слова актера.

Поргина признается, что ей еще очень много нужно сделать. Главное — воспитать внуков, как обещала мужу.

У Караченцова и Поргиной один сын и трое внуков — мальчик и две девочки.

Фото sobesednik.ru/

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