Дочь Никиты Михалкова показала неожиданное фото матери

Старшая дочь известного режиссера и активного сторонника президента Путина Никиты Михалкова трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

Анна опубликовала в Instagram снимок Татьяны Михалковой в молодости и отметила, что для нее мама «всегда была и остается самой красивой женщиной».

«Мама вся состоит только из любви. Любви к нам, к папе, к внукам. Ее любовь бывает настоящим испытанием, но именно ее любовь доказывает нам что любовь побеждает все, всему верит долготерпит, и не мыслит зла! Любовь не перестает! Как бы мне хотелось иметь такой талант так любить! С днем рождения, мама!»— написала Анна.

Так Татьяна Михалкова выглядит сейчас

Татьяна Михалкова попала в известную российскую семью Михалковых, когда работала манекенщицей в Доме моделей на Кузнецком мосту. Она была одной из культовых моделей СССР.

Родилась Татьяна Соловьева, девичья фамилия Михалковой, в маленьком немецком городке, росла в Воронеже. Закончила Институт иностранных языков в Москве. В модельный бизнес попала случайно.

После замужества, Михалкова оставила работу и стала заниматься воспитанием детей. В семье родились Анна, Артем и Надежда.

Анна и Артем Михалковы

Михалковы с младшей дочерью Надеждой

В настоящее время Татьяна Евгеньевна является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт». Фонд создан для поддержки молодых дизайнеров.

Фото Instagram/anikiti4na

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