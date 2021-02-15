Умер один из лучших басов Украины, солист Одесской оперы

В понедельник, 15 февраля, скончался солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Бойко. Около полувека он верой и правдой прослужил Мельпомене.

Сын военного летчика, он родился в 1945 году. Его мама активно участвовала в художественной самодеятельности, была ведущей певицей. Первые шаги на пути к блестящей оперной карьере Анатолий Бойко сделал в 16 лет благодаря профессору консерватории Константину Пигрову, который случайно услышал пение молодого человека. Юный талант был принят в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. По окончании года учебы был призван в армию. Служил в ансамбле песни и пляски Одесского военного округа. После демобилизации продолжил обучение: сильный, сочный, красивый бас, музыкальность и страстное желание учиться покорили профессора Одесской консерватории, известного педагога, народную артистку Украины Ольгу Благовидову, которая приняла Анатолия в свой класс.

В 1972 году Бойко был приглашен на работу в Одесский академический театр оперы и балета. Тогда же стал обладателем первой премии Всесоюзного конкурса вокалистов им. Михаила Глинки, лауреатом ІІІ премии международного конкурса им. Петра Чайковского (1974), а также ряда других престижных конкурсов.

За десятилетия на сцене Одесского театра оперы и балета Анатолий Бойко блестяще исполнял ведущие партии в спектаклях: Феррандо в опере «Трубадур» Джузеппе Верди, Бориса Годунова в одноименной опере и Ивана Хованского в «Хованщине» Модеста Мусоргского, Кончака и князя Галицкого в «Князе Игоре» Александра Бородина, Алеко в одноименной опере Сергея Рахманинова, Сальери в опере «Моцарт и Сальери», Собакина в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова, короля Рене в «Иоланте», Гремина в «Евгении Онегине» и Тибо в опере «Орлеанская дева» Петра Чайковского, Мефистофеля в «Фаусте» Шарля Гуно, графа Монтероне в «Риголетто» Джузеппе Верди, отца в опере «Катерина» Николая Аркаса и многие другие.

Он отдавался профессии без остатка: за один спектакль, исполняя Фауста или Годунова, он терял в весе до 5 килограммов.

«Опера — это моя жизнь. И до тех пор, пока будет звучать голос, я буду выходить на сцену, чтобы петь для людей», — говорил Мастер.

Таковым он был не только на сцене, еще прекрасно овладел искусством резьбы по дереву. Многое в его доме — украшения, даже мебель — сделано его руками.

Напомним, 28 января скончался от коронавирусной инфекции знаменитый артист 87-летний Василий Лановой, а 4 февраля умер от тяжелой болезни блестящий украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу «Україна має талант».

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