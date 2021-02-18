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Культура и искусство

Умер Андрей Мягков

9:50 18 февраля 2021
Мягков

В четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни умер народный артист России Андрей Мягков. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, где служил актер, передает «Медуза».

Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр «Современник», а в 1977 году перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

Мягков — один из наиболее популярных актеров Советского Союза. Его первая роль в кино — дантист Чесноков в комедии «Похождения зубного врача».

Прославило же артиста многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс» стали культовыми в СССР.

Считалось, что Мягков был, по большей части, комедийным актером, но в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей. Он сыграл Алешу в «Братьях Карамазовых», Алексея в «Днях Турбиных» .

С 1987 года служил в МХТ имени Чехова. Обладатель множества наград и премий.

Мягков также известен как писатель в жанре детектива.

Напомним, в январе скончался актер театра и кино Юрий Лахин, известный зрителям по фильмам «Вечный зов», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», а также по сериалу «Ликвидация». От осложнений, вызванных коронавирусом, умер актер театра и кино Владимир Коренев — звезда картины «Человек-амфибия».

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