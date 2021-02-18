Было внезапно: появились подробности смерти Мягкова

Смерть актера Андрея Мягкова была внезапной. По информации «МК», он потерял сознание ночью и скончался в своей квартире на улице генерала Ермолова.

Рядом была супруга актриса Анастасия Вознесенская. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Начиная с 2009 года Андрей Мягков перестал появляться на большом экране по причине болезни сердца. Он перенес операцию в Германию. В 2017 году состояние здоровья звезды советского экрана вновь ухудшилось — понадобилась госпитализация.

Известно, что в 2014 году Мягков не поддержал захват Россией Крыма.

Дата и место прощания с актером будут указаны позднее.

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