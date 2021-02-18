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Культура и искусство

«Бедная Ася…» Садальский раскрыл уникальные особенности Мягкова

13:13 18 февраля 2021
Андрей Мягков

Российский актер Станислав Садальский рассказал о важном моменте личной жизни Андрея Мягкова, скончавшегося от сердечного приступа. Об этом он написал в своем Instagram.

«Сейчас в голове крутится только одно: „Бедная Ася…“ Безумно жаль, почти 60 лет вместе, это одно целое, как он любил и берег ее!», — написал Садальский о взаимоотношениях Андрея Мягкова с его женой — актрисой Анастасией Вознесенской.

«С любимыми не расставайтесь», — это про них, это из тех редких случаев, когда «один на миллион». Уникальная семья в нашем гадком и продажном киномире. Светлая, нежная, любящая, преданная друг другу", — поделился Садальский.

Напомним, Садальский занесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — поездкой в АР Крым.

Ранее между Станиславом Садальским и певицей Марией Максаковой возникла жесткая перепалка в соцсети.

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