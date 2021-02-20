Страдал от нищеты, но отказывался от помощи: друг Андрея Мягкова рассказал о последних годах жизни актера

Актер Андрей Мягков до последнего отказывался от любой финансовой помощи со стороны родных и близких, хотя очень нуждался в деньгах.

Еще в 2010 году артист жаловался на нищету и говорил, что средств едва хватает на самое необходимое. Об этом рассказал «Собеседнику» друг покойного Владимир Стержаков.

После того, как супруга звезды фильма «Ирония судьбы», Анастасия Вознесенская, перенесла инсульт, их ситуация только ухудшилась — выживать на две пенсии, пусть и с надбавками, было очень тяжело.

«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и все! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он не участвовал в каких-то тусовках. Он считал себя рабочим театра и кино», — вспоминает Стержаков.

Друг артиста вспомнил о случае, когда они совместно с Мягковым и Виктором Сергачевым ездили на гастроли на Волгу. Стержаков взял с собой рыболовные снасти, и в процессе рыбалки мужчины разоткровенничались. Как признался в тот момент сам Андрей Мягков, в поездках за границу его привлекает не желание купить иностранные кассеты или бытовую технику, а возможность просто походить по улицам, не будучи никем узнанным.

Открытым остается вопрос, кто будет поддерживать Анастасию Вознесенскую теперь, когда она лишилась единственного близкого человека. Как рассказывают соседи, после кончины мужа Вознесенская стала затворницей. Сегодня она даже не появилась на церемонии прощания с мужем, которая проходила в Московском Художественном театре имени Чехова. Близкие семьи предполагают, что артистка не пришла проводить покойного в последний путь из-за плохого самочувствия — не могла справиться с переживаниями на траурном мероприятии.

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