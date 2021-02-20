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Культура и искусство

Похоронили рядом с Гафтом: в сети показали, как выглядит могила Андрея Мягкова

21:19 20 февраля 2021
могила

Народного артиста России Андрея Мягкова, скончавшегося 18 февраля на 83-м году жизни, похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

На могильном холмике крест с надписью, фотография и множество живых цветов.

Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова, в котором актер служил больше 40 лет, а отпевание — в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Из здания театра гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты.

Как известно, жена артиста Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощания с мужем. Близкие семьи предполагают, что артистка не пришла проводить покойного в последний путь из-за плохого самочувствия — не могла справиться с переживаниями на траурном мероприятии.

По словам друга умершего артиста, в последние годы Мягков испытывал финансовые трудности, но отказывался от любой помощи со стороны родных и близких,

Фото mskagency.ru/

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