Похоронили рядом с Гафтом: в сети показали, как выглядит могила Андрея Мягкова

Народного артиста России Андрея Мягкова, скончавшегося 18 февраля на 83-м году жизни, похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

На могильном холмике крест с надписью, фотография и множество живых цветов.

Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова, в котором актер служил больше 40 лет, а отпевание — в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Из здания театра гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты.

Как известно, жена артиста Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощания с мужем. Близкие семьи предполагают, что артистка не пришла проводить покойного в последний путь из-за плохого самочувствия — не могла справиться с переживаниями на траурном мероприятии.

По словам друга умершего артиста, в последние годы Мягков испытывал финансовые трудности, но отказывался от любой помощи со стороны родных и близких,

Фото mskagency.ru/

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter