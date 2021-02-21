«Подарил на прощание плюшевого мишку»: первая любовь Мягкова рассказала о подарке от артиста

Народный артист России Андрей Мягков всю жизнь любил свою жену Анастасию Вознесенскую, с которой прожил более 55 лет. А в студенческую пору, во время учебы в Ленинградском химико-технологическом институте, у него был роман с Тамарой Абросимовой.

Актриса Абросимова рассказала «ЭГ» о подарке от Мягкова, который она хранит до сих пор.

Молодые люди познакомились в студенческом театре, где навсегда полюбили сцену.

Актриса рассказала, как после занятий Мягков приглашал ее к себе домой, где его замечательная и доброжелательная мама Зинаида Алексеевна кормила их вкусными котлетами с картошкой и с томатной подливкой. Отец Мягкова, Василий Дмитриевич, был профессором института, в котором они учились. Именно он настаивал, чтобы сын закончил вуз.

Абросимова после третьего курса уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ, куда через два года взяли и Мягкова.

Женщина вспоминает, что им было хорошо вместе и на сцене, и за ее пределами. Андрей нравился ее родителям, но пожениться молодые люди так и не решились.

Когда она уезжала в московскую Школу-студию, Мягков подарил ей на прощание плюшевого медведя, которого она хранит до сих пор.

Поступив в Школу-студию МХАТ, Мягков не стал возобновлять отношения с Абросимовой, учившейся уже на старших курсах. Он влюбился в однокашницу Анастасию Вознесенскую, ставшую главной женщиной его жизни.

Известно, что Вознесенская так тяжело переживает смерть своего супруга, что не смогла прийти на церемонию прощания в театр. Похоронили Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище в Москве. Его могила находится рядом с могилой Валентина Гафта.

Фото .kino-teatr.ru/

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