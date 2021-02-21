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Культура и искусство

Слишком много неверной информации: вдова Мягкова объяснилась, почему не пришла на похороны

14:34 21 февраля 2021
Анастасия Вознесенская

Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который скончался недавно на 83-м году жизни, впервые объяснилась по поводу отсутствия на похоронах мужа, пишет KP.RU.

Напомним, что звезду фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман» похоронили 20 февраля. При этом 77-летняя Анастасия Вознесенская отсутствовала как в МХТ имени Чехова, где проходила гражданская панихида, так и на Троекуровском кладбище. Многие посчитали это неслыханным.

Через своих представителей артистка дала понять, что не смогла проститься с мужем из-за серьезных проблем со здоровьем. Так как несколько лет назад женщина пережила инсульт.

«Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья», — заявил представитель вдовы.

Кроме того, он счел нужным объясниться по еще одному вопросу: до Вознесенской дошли распространяемые некоторыми СМИ слухи, что в последние годы семья бедствовала. Поводом для этого, кстати, послужила фраза самого Мягкова в одном из интервью, где артист посетовал на нищету. Однако Анастасия Валентиновна дала понять, что на жизнь ей вполне хватает.

«Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности — все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — добавили представители семьи.

Как писали «ФАКТЫ», народный артист России Андрей Мягков всю жизнь любил свою жену Анастасию Вознесенскую, с которой прожил более 55 лет. А в студенческую пору, во время учебы в Ленинградском химико-технологическом институте, у него был роман с Тамарой Абросимовой. Молодые люди познакомились в студенческом театре, где навсегда полюбили сцену. Когда она уезжала в московскую Школу-студию, Мягков подарил ей на прощание плюшевого медведя, которого она хранит до сих пор.

Фото: Globallookpress.com

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