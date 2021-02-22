Ольга Сумская попалась на противоречии с атмосферными фото

Актриса Ольга Сумская поделилась со своей Instagram-аудиторией архивными семейными фото. 12-летняя Оля выглядит как серьезная взрослая барышня, после того как облачилась в мамины парик и шляпу.

Сумская поругала новые цифровые технологии и похвасталась, что сама предпочитает душевные и атмосферные напечатанные фото. Впрочем, актрису тут же поймали на противоречиях: Сумская сама призналась, что фотографии не печатает и семейную традицию не сохранила.

Напомним, ранее Сумская поделилась секретами прочного семейного союза с Виталием Борисюком. Пара вместе уже 30 лет.





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