Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

В Москве в возрасте 74 лет умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщил российский Союз кинематографистов.

Екатерина Градова в кино снималась мало, но все ее персонажи были очень узнаваемыми и любимыми. Самой известной ролью стала радистка Кэт из сериала «Семнадцать мгновений весны». В 1979 году Градова появилась на экранах в фильме «Место встречи изменить нельзя» в роли Светланы Петровны.

В московском театре Маяковского и в Театре сатиры Градова играла более 20 лет, в 1983 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Дочь Градовой и Андрея Миронова Мария Миронова продолжила дело родителей и тоже стала известной актрисой.

Второй раз Екатерина Градова вышла замуж в 1991 году за физика Игоря Тимофеева. К тому моменту актриса окончательно оставила сцену и решила посвятить себя служению Богу и благотворительности. Супруги усыновили мальчика Алексея из детского дома и еще много лет помогали дому малютки в Москве.

Фото vladtime.ru, kino-teatr.ru, youtube.com

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