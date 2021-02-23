Легендарная роль в «17 мгновениях» стала для Градовой губительной, — Садальский

Российский актер Станислав Садальский, недавно горевавший по скончавшемуся от сердечного приступа Андрею Мягкову, оставил траурный пост в Instagram о своей коллеге Екатерине Градовой (о ее смерти накануне сообщил Союз кинематографистов России).

Так, он отметил, что Екатерина была сокурсницей Татьяны Васильевой (на их курсе учились такие звезды, как Галина Беседина, Нина Корниенко, Валерий Хлевинский и Анатолий Васильев).

Кстати, Васильева считает, что актерская карьера Градовой не задалась после взлета в «17 мгновениях весны» — после нее ставить планку выше оказалось уже невозможно.

Садальский же отмечает роль Екатерины в последнем для нее фильме — «Место встречи изменить нельзя».

«Гражданка Волокушина в паре с Ручечником — два бриллианта нашей картины», — написал актер.

Справочно: Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Напомним, безутешная дочь Градовой Мария Миронова попросила журналистов оставить ее в покое.

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