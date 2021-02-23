«На глазах разбомбило катер»: Садальский раскрыл причину замкнутости Мягкова

Российский актер Станислав Садальский предположил, что причиной замкнутости недавно умершего актера Андрея Мякова могла быть психологическая травма, полученная им во время Второй мировой войны.

В Instagram Садальский написал большой пост, посвященный Мягкову, упомянув и об эпизоде, связанном со снятием блокады Ленинграда, где в то время жил будущий актер с родителями.

«Когда блокаду сняли, и семьи стали эвакуироваться по воде, случилась история, которую Андрей помнил всегда. Он с папой сел в катер, а маме с сестрой не хватило места. Тогда они всей семьей решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием… Мне кажется, здесь причина некой замкнутости Андрея — в таком тяжелом, блокадном детстве», — пишет Садальский.



Ранее друг покойного актера Владимир Стержаков рассказывал, что Андрей Мягков до последнего отказывался от любой финансовой помощи со стороны родных и близких, хотя очень нуждался в деньгах.

Напомним, что Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото Андрея Мягкова из Википедии.

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