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Культура и искусство

Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве

8:58 24 февраля 2021
Дмитрий Писаренко

Российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Lshot.

Сообщается, что Писаренко жил один. Он перестал выходить на связь с родственником. Тот приехал к артисту домой, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

На теле не было признаков насильственной смерти. По словам родственников, артист страдал острым панкреатитом.

Дмитрий Писаренко умер на 62-м году жизни. Артист выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». Он снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни».

Наиболее известные его роли в фильмах «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор».

Напомним, 22 февраля умерла российская актриса Екатерина Градова. А 20 февраля в Москве провели в последний путь народного артиста Андрея Мягкова.

Фото kinomania.ru/

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Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве

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