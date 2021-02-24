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Культура и искусство

Родившаяся в Одессе писательница Аделина Шелдон умерла от голода в Москве

18:10 24 февраля 2021
Аделина Шелдон

В Москве умерла 20-летняя Аделина Шелдон, которая считалась восходящей звездой литературного мира. Об этом сообщает MK.ru.

Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире. По одной из версий, девушка стала жертвой модных диет.

«Мы познакомились с Аделиной несколько лет назад, — рассказал мужчина, у которого Шелдон снимала жилье, — когда она еще в первый раз сняла у нас квартиру. Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали».

По его словам, в последнее время писательница испытывала финансовые трудности и за квартиру несколько месяцев не платила. Затем девушка перестала брать трубку и отвечать на сообщения. Ее обнаружили лежащей на полу без признаков жизни. Следы насильственной смерти не были обнаружены.

По одной из версий, писательница практиковала сухое голодание, о чем писала в личном дневнике. Возможно, в какой-то момент ей стало плохо, а вызвать врачей она не смогла.

Аделина Шелдон — уроженка Одессы. Начала писать в 12 лет, а в 15 — поступила в Эдинбургский университет на специальность «Бизнес и экономика». Автор первой книги «Венценосные» из саги о французской королевской семье XVII—XVIII вв.еков.

Напомним, ранее в Москве умер известный писатель- уроженец Одессы.

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Родившаяся в Одессе писательница Аделина Шелдон умерла от голода в Москве

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