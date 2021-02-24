Приемный сын Екатерины Градовой рассказал о ней правду

Звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова усыновила мальчика из детского дома и никогда этого не скрывала, но любила его так же сильно, как родную дочь Марию. Об этом сообщает «СтарХит».

«Я всегда знал, что меня взяли из детского дома», — говорит приемный сын Градовой Алексей Суховерков. По его словам, Екатерина Градова и ее муж Игорь Тимофеев собирались взять девочку.

«И вот они с папой пришли в детский дом и увидели меня. А я тогда шумел, бегал за всеми детьми, что-то показывал. Мама посмотрела на меня и сказала: „Этот мальчик наш“. Мне кажется, если бы не мама, я бы вырос плохим человеком», — поделился Алексей.

При этом Градова не ограничивала сына в общении с родными братом и сестрами. Однажды он встретился также с родной матерью.

«У меня не было к ней негативных чувств. Я благодарен ей за то, что она меня родила. Но после той встречи я понял, что моей настоящей мамой является Екатерина Градова», — поделился молодой человек.

Напомним, Екатерину Градову похоронили на аллее звезд Троекуровского кладбища в Москве.

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