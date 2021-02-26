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Культура и искусство

Умер актер из «Ворошиловского стрелка»

8:50 26 февраля 2021
Вячеслав Голоднов

На 73-м году умер актер Вячеслав Голоднов, известный по роли в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок», где он сыграл доминошника Славика «Скарлатину».

По информации «Кино-театр», актер скончался в четверг, 25 февраля.

На фото Голоднов справа от главного героя фильма, с сигаретой.

Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища, работал в Калужском муниципальном Музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном Театре юного зрителя.

С 2005 года — актер Калужского областного драматического театра.

Ранее сообщалось о смерти 71-летнего актера театра «На Литейном» Александра Жданова, известного своими ролями в телесериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». У него было онкологическое заболевание.

Фото с сайта «Кино-театр.ру»

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