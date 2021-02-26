Выяснилось настоящее имя умершей при странных обстоятельствах в Москве украинки

Смена фамилии писательницей Аделиной Шелдон, которую обнаружили мертвой в Москве, теперь не позволяет родственникам из Украины забрать ее тело. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Писательница Аделина Шелдон, считавшаяся восходящей звездой литературного мира, по основной версии, умерла в Москве на съемной квартире от голода. При этом она стала чужим человеком для родителей. Причина — в смене фамилии.

На родине в Одессе девушка была Алиной Боталовой. Но для того, чтобы ворваться в литературный мир, она взяла псевдоним Аделина Шелдон. Причем писательница изменила и паспортные данные.

В результате отец и мать, проживающие в Одессе, не могут доказать родство с умершей, и им не отдают тело дочери.

Фото: МК

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