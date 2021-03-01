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Культура и искусство

Земфира попала в скандал с воровством обложки

12:36 1 марта 2021
Земфира

Музыкант Leo Luganskiy, работающий в США, обвинил автора обложки нового альбома Земфиры «Бордерлайн» в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Leo Luganskiy опубликовал в Twitter обложку своего сингла, выпущенного в 2019 году, и для сравнения — обложку альбома Земфиры «Бордерлайн», вышедшего на днях.

 

Представители Земфиры и автор обложки ее нового альбома грузинский дизайнер Демна Гвасалия пока не отреагировали на ситуацию.

Leo Luganskiy — музыкант, эмигрировавший из России в США. Он — официальный двойник солиста Depeche Mode Дэвида Гаана.

Напомним, Земфира является фигуранткой базы «Миротворец» за отрицание российской агрессии и манипуляцию общественно значимой информацией.

Ране сообщалось, что продюсерам Лободы пришлось отбиваться от фанатов Земфиры.

Фото из Instagram z_tour2016_zemfira

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