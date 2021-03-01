Земфира попала в скандал с воровством обложки
Музыкант Leo Luganskiy, работающий в США, обвинил автора обложки нового альбома Земфиры «Бордерлайн» в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Leo Luganskiy опубликовал в Twitter обложку своего сингла, выпущенного в 2019 году, и для сравнения — обложку альбома Земфиры «Бордерлайн», вышедшего на днях.
Commercial break @zemfiralive #земфира #ZemfiraBorderline #ZBorderline pic.twitter.com/KlOrt9Rhc4— Leo Luganskiy (@LeoLuganskiy) February 26, 2021
Представители Земфиры и автор обложки ее нового альбома грузинский дизайнер Демна Гвасалия пока не отреагировали на ситуацию.
Leo Luganskiy — музыкант, эмигрировавший из России в США. Он — официальный двойник солиста Depeche Mode Дэвида Гаана.
Напомним, Земфира является фигуранткой базы «Миротворец» за отрицание российской агрессии и манипуляцию общественно значимой информацией.
Ране сообщалось, что продюсерам Лободы пришлось отбиваться от фанатов Земфиры.
Фото из Instagram z_tour2016_zemfira232
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