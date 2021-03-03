27.73 / 27.93 33.34 / 33.72
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

«Ушел наш брат»: у Михалка прокомментировали смерть солиста Brutto

22:51 3 марта 2021
Сергей Королев

В среду, 3 марта, скончался солист беларусской рок-группы Brutto Сергея Михалка — Сергей Королев. О своей потере музыканты сообщили на официальной странице в Facebook.

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — говорится в сообщении.

В комментарии одна из фанаток группы добавила, что мужчина страдал онкологическим заболеванием и в 2019 году перенес сложнейшую операцию по удалению глиобластомы правого полушария головного мозга IV степени.

О музыканте известно, что до 2014 года он работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Возможно, именно поэтому лидер коллектива Сергей Михалок доверил ему исполнение песни «Гири».

Напомним, 4 февраля от рака скончался известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу «Україна має талант».

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анна Грачевская с дочерью

Бывшая жена Грачевского сбежала из студии Малахова после скандального заявления известного актера

Леонид Кравчук

Кто эти люди? Кравчук озадачил представителя ОБСЕ на встрече ТКГ

Меган Маркл

Букингемский дворец официально начал расследование жалоб персонала на Меган Маркл

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер