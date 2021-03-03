«Ушел наш брат»: у Михалка прокомментировали смерть солиста Brutto

В среду, 3 марта, скончался солист беларусской рок-группы Brutto Сергея Михалка — Сергей Королев. О своей потере музыканты сообщили на официальной странице в Facebook.

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — говорится в сообщении.

В комментарии одна из фанаток группы добавила, что мужчина страдал онкологическим заболеванием и в 2019 году перенес сложнейшую операцию по удалению глиобластомы правого полушария головного мозга IV степени.

О музыканте известно, что до 2014 года он работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Возможно, именно поэтому лидер коллектива Сергей Михалок доверил ему исполнение песни «Гири».

Напомним, 4 февраля от рака скончался известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, получивший известность после участия в 7 сезоне шоу «Україна має талант».

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