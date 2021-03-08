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Культура и искусство

«Теперь вместе навсегда»: дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой растрогала свадебным снимком родителей

19:29 8 марта 2021
миронов градова

Российская актриса Мария Миронова, дочь актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой, показала в Instagram фото со свадьбы родителей. Андрею Миронову 7 марта могло исполниться 80 лет, но умер он еще в 1987 году от обширного кровоизлияния в мозг. А недавно ушла из жизни и Екатерина Градова, знаменитая «радистка Кэт» из «Семнадцати мгновений весны» и «Светлана» из фильма «Место встречи изменить нельзя».

«Они теперь вместе молодые и красивые навсегда», — подписала фото Мария Миронова.

Свадьба Миронова и Градовой состоялась 30 ноября 1971 года. Предложение будущей жене Миронов сделал на третьем свидании. Семейная жизнь у молодоженов с самого начала складывалась непросто. Миронов настоял, чтобы супруга отказалась сниматься в кино и посвятила себя мужу и дому.

Градова вспоминала, что муж не только был против ее актерской карьеры, но также не разрешал делать макияж и пробовать вино. Рождение дочки Марии брак не укрепило. В 1976 году Екатерина и Андрей документально оформили развод, но расстались еще раньше. Лариса Голубкина, вторая жена Миронова, вспоминала, что актер сначала переселился в дом родителей, а в 1974 переехал в квартиру к будущей супруге.

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