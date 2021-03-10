Умерла болевшая ковидом знаменитый композитор Людмила Лядова

В Москве скончалась 95-летняя певица и композитор Людмила Лядова, которую в конце февраля госпитализировали в городскую больницу № 52 с осложнениями коронавирусного заболевания.

Как сообщает MASH, женщина скончалась в реанимационном отделении.

Советский и российский композитор, пианистка и певица Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР, народной артисткой РСФСР, лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР, лауреатом премии Ленинского комсомола, Всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов.

Среди самых известных ее творений — «Чудо-песенка», «Увезу тебя я в тундру», «Старый марш» и другие.

Напомним, в конце февраля не стало актрисы Екатерины Градовой, сыгравшей радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны».

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