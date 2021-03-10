«Все в шоке»: вечер памяти Василия Ланового закончился скандалом, не начавшись

В Москве отменили вечер памяти актера Василия Ланового, умершего 28 января от осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Готовил мероприятие культурный центр «Слава», в котором Лановой был председателем правления. Это было не коммерческое мероприятие, билеты на него не продавали, были только пригласительные. На вечер должны были прийти многие известные артисты, певцы, писатели — те, кто хорошо знал Ланового, с кем он общался.

Однако, когда в Доме кино уже заканчивали репетицию хор и оркестр, уже приехали артисты, которые должны были выступать, как вдруг Союз кинематографистов объявил, что запланированное мероприятие решено перенести на неопределенный срок якобы по неким техническим причинам. Все были просто в шоке.

По словам президента Международного культурного центра «Слава» Вячеслава Моцардо, якобы в Союз кинематографистов позвонил близкий родственник Ланового и настоятельно попросил, вечер памяти не проводить. После этого Моцардо вызвал секретарь Союза по оргвопросам Михаил Калинин и, объяснив «техническими причинами», попросил освободить зал, хотя музыканты уже были на сцене.

Моцардо предполагает, что это была месть ему. Он возмущен тем, что пострадали не только артисты, которые должны были выступать, но и зрители.

Напомним, похороны Ланового проходили с большим апломбом. На церемонии прощания присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, помощник президента России Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, а на Новодевичьем кладбище выстроились солдаты с наградами артиста на красных подушечках.

Однако большинство российских звезд церемонию проигнорировали.

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