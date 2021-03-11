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Культура и искусство

«Помянул недобрым словом»: Юрий Стоянов пострадал из-за Михаила Ефремова

11:32 11 марта 2021
Стоянов

Российский актер с украинскими корнями Юрий Стоянов, попавший в «Чистилище» «Миротворца», в интервью «Медузе» рассказал, что однажды помянул недобрым словом своего коллегу Михаила Ефремова.

В интервью речь шла о сериале «Вампиры средней полосы», в котором обоим артистам пришлось играть одну и ту же роль.

Роль вампира деда Славы была написана сценаристом конкретно для Стоянова. Он снялся в первой серии, но потом не смог продолжить работу из-за другого проекта, и роль деда Славы досталась Михаилу Ефремову. Ефремов снялся где-то в 30 процентах роли, а затем после ДТП, деда Славу снова стал играть Стоянов.

Артист вспомнил, что Ефремов везде ходил в расстегнутом пальто. Поэтому Стоянову приходилось делать также, но ему было очень холодно.

«Это единственный случай, когда я Мишку помянул недобрым словом, мне было холодно», — уточнил артист.

Он назвал Ефремова очень хорошим и серьезным актером. А сцены с Ефремовым Стоянов сознательно не смотрел, чтобы не попасть под его обаянием и характерность.

Напомним, Михаила Ефремова номинировали на премию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана». Артист может получить статуэтку за роль в фильме Андрея Смирнова «Француз».
Фото meduza. io/

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