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Культура и искусство

Знаменитый украинский актер рассказал, как отказал Януковичу

18:35 11 марта 2021
талашко

Актер Владимир Талашко, снимавшийся в фильме «В бой идут одни старики», не разрешил использовать свою знаменитую фразу в предвыборной кампании Виктора Януковича. В интервью «Гордон» Талашко признал: ему было бы стыдно, если бы фраза «Будем жить» прозвучала бы как предвыборный лозунг.

«Когда выбирали следующего президента, меня три дня уговаривали отдать фразу, чтобы он взял ее на свое вооружение во время выборов. Я сказал: «Нет», — вспоминает Талашко.

Также актер припомнил, что представители Януковича пытались использовать тот факт, что Талашко долго жил в Макеевке и играл в донецком театре. «Мне говорили: «Ваш земляк, вы из Донецка». Я отвечал: «Нет, я не из Донецка — я с Донбасса», — подчеркнул Талашко.

По словам актера, его пытались убедить, сыграть на чувствах, но напрямую купить не пробовали. «Ну, может, дело не дошло», — предположил он.


Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ», Талашко рассказал, что считает наибольшим злом. Также актер признался, что не слишком любит пересматривать фильм, принесший ему славу, поскольку тогда особенно видны недостатки, которые уже не исправишь.

Фото Володимир Талашко/Facebook

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