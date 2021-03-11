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Культура и искусство

Скончался автор музыки к «Гардемаринам» и другим известным советским фильмам

19:40 11 марта 2021
лебедев

11 марта скончался известный советский и российский композитор, автор музыки к самым известным советским фильмам Виктор Лебедев. Ему было 86 лет. О кончине композитора сообщили представители заксобрания Санкт-Петербурга.

Виктор Лебедев написал музыку к 50 фильмам, в том числе к кинолентам «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!», «Трудно быть богом», «Небесные ласточки», «Ищите женщину».

Виктор Лебедев был известен как автор оперы «Волшебник Изумрудного города», балетов «Волшебники зимы», «Похождения солдата Пешкина», «Педагогическая поэма», сочинений для симфонического оркестра. Более 60 лет композитор проработал преподавателем и деканом факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.

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