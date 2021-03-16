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Культура и искусство

Режиссер Быков рассказал о фильмах про «Рашку-говняшку» и госфинансировании

14:40 16 марта 2021
Юрий Быков

В России прекратили госфинансирование критических картин — это произошло после выхода социальной драмы российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан», сообщает издание «ГОРДОН».

«Сейчас очевидно, что нет никакого допущения на жесткую самокритику. Я имею в виду, за государственный счет. Я не знаю, с точки зрения индустрии, плохо это или хорошо… Мы сейчас встречаемся с ребятами, близкими и менее близкими коллегами, которые снимали в нулевые проблемные картины. И по состоянию, и по ощущению все обмениваемся — извините за тавтологию — ощущением, что эти времена закончились», — заявил российский кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер и актер Юрий Быков.

Он вспомнил о съемках в 2013 году своего фильма «Майор», посвященного произволу российской милиции.

«На тот момент пока еще не было, насколько я помню, «Левиафана», не было этого водораздела: «Мы больше не снимаем про «Рашку-говняшку», — и так далее. Это я сейчас про цитату бывшего министра культуры. Тогда еще государство поддерживало это — и разных режиссеров, и разные критические картины, и гораздо более жесткие», — сказал режиссер.

Он отметил. что после «Левиафана» картины на социальные темы «были не такие зубастые».

Напомним, фильм «Левиафан» призывали запретить в России.

Фото: Instagram Юрия Быкова

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