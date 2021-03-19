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Культура и искусство

Екатерина Кухар раскрыла роль Львова в «Гарри Поттере»

11:05 19 марта 2021
Екатерина Кухар

Прима-балерина украинской Национальной оперы Екатерина Кухар написала восторженный пост о Львове, рассказав о том, какой вклад внес город в мировой кинематограф.

«Даже Голливуд заказывает спецэффекты для своих кинокартин именно во Львове. Такие популярные фильмы, как „Гарри Поттер“, „Халк“, „Спайдермен“, получили свое программное обеспечение в городе Льва», — пишет балерина в Instagram.

Недавно Екатерина Кухар обратилась к поклонником с призывом не увлекаться во время спектаклей съемками, а наслаждаться выступлением артистов «в живую»: «…После пяти спектаклей подряд в туре по Украине все чаще и чаще замечаю вместо ваших глаз видеокамеры телефонов… Расстраивает, потому что вы теряете те драгоценные минуты, когда можете расслабиться, перезагрузиться и перенестись совершенно в другой мир — мир эстетики и волшебства».

Фото Екатерины Кухар из социальных сетей.

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