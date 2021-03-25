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Культура и искусство

Умерла Лиана Жвания — Королева из фильма-сказки «Двенадцать месяцев»

16:14 25 марта 2021
Лиана Жвания

В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни на 72-м году скончалась известная российская актриса Лиана Жвания. Об этом сообщает КП.ру.

Лиана Жвания, почти полвека работала в Театре юного зрителя имени Брянцева, сыграв на его сцене более пятидесяти ролей. Среди наиболее популярных спектаклей: «Наш, только наш», «Конек-Горбунок», «Наш Чуковский», «Наш цирк». А широкую известность актрисе принес знаменитый фильм-сказка режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев». В нем актриса снялась в роли Королевы.

Напомним, Лиана Жвания заполнила анкету «ФАКТОВ», поделившись своими самыми сокровенными мыслями.

Ранее сообщалось, что в московской квартире нашли мертвым российского актера Дмитрия Писаренко — он снялся во многих известных фильмах.

Фото скриншот фильма «Двенадцать месяцев»

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