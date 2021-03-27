27.85 / 27.97 32.85 / 33.00
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

«Вы попали»: Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана из-за своей «ринопластики»

7:48 27 марта 2021
лобода светлана

Выступающая в РФ украинская певица Светлана Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана. Доктор Донийор Чориев, хвастаясь в Instagram результатами своей работы, тегнул аккаунт Лободы. Звезда пришла в ярость и обещает через суд добиться моральной компенсации.

Ракурс, с которого снимали девушку в операционной у доктора Чориева, не позволял однозначно идентифицировать личность. При желании можно было увидеть и сходство с Лободой. Светлана в соцсетях показала этот ролик. «Говорит, что это я», — не скрывала певица возмущения.

«Вы попали», — заявила Лобода хирургу и советует ему ждать повестку в суд.

«Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию», — уточнила Лобода свои требования.

Учитывая поднявшийся ажиотаж, доктор Чориев решил ответить певице. «По поводу Лободы — никто не говорил, что это она… Не хайпуйте», — советует он.

Светлана Лобода очень трепетно относится к данным природой внешним особенностям. Однажды в интервью «ФАКТАМ» звезда рассказывала, что заработав много денег, будет делать пластические операции. Но буквально тут же певица дала понять, что это была такая шутка. «Пластические операции на носу, голове, мозгах и всем остальном», — уточнила она со смехом.

Позже Лободу заподозрили в том, что ее фигура — это заслуга силиконовых накладок. Продюсер певицы Нателла Крапивина посоветовала не верить откровенным глупостям.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
самоубийство

«Не кричите и не зовите на помощь. Все равно прыгну с моста и умру», — сказал мужчина и сделал шаг вниз

лобода светлана

«Вы попали»: Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана из-за своей «ринопластики»

Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

маша полякова

«Будущая порноактриса»: дочь Поляковой раскритиковали за «взрослое» фото

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер