«Вы попали»: Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана из-за своей «ринопластики»

Выступающая в РФ украинская певица Светлана Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана. Доктор Донийор Чориев, хвастаясь в Instagram результатами своей работы, тегнул аккаунт Лободы. Звезда пришла в ярость и обещает через суд добиться моральной компенсации.

Ракурс, с которого снимали девушку в операционной у доктора Чориева, не позволял однозначно идентифицировать личность. При желании можно было увидеть и сходство с Лободой. Светлана в соцсетях показала этот ролик. «Говорит, что это я», — не скрывала певица возмущения.

«Вы попали», — заявила Лобода хирургу и советует ему ждать повестку в суд.

«Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию», — уточнила Лобода свои требования.

Учитывая поднявшийся ажиотаж, доктор Чориев решил ответить певице. «По поводу Лободы — никто не говорил, что это она… Не хайпуйте», — советует он.

Светлана Лобода очень трепетно относится к данным природой внешним особенностям. Однажды в интервью «ФАКТАМ» звезда рассказывала, что заработав много денег, будет делать пластические операции. Но буквально тут же певица дала понять, что это была такая шутка. «Пластические операции на носу, голове, мозгах и всем остальном», — уточнила она со смехом.

Позже Лободу заподозрили в том, что ее фигура — это заслуга силиконовых накладок. Продюсер певицы Нателла Крапивина посоветовала не верить откровенным глупостям.

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