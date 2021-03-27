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Культура и искусство

Модница-красавица: Лиза Галкина в купальнике едва не перессорила поклонников

9:14 27 марта 2021
Лиза Галкина

Дочь Примадонны и Максима Галкина Елизавета часто радует и удивляет подписчиков своей страницы в Instagram. Родители с удовольствием показывают, как талантливый ребенок занимается танцами, рисованием или поет.

Кроме того, девочка занимается спортом, в том числе плавает в бассейне. Но вот опубликованный на днях снимок из семейного архива едва не перессорил поклонников звездного семейства.

Так, на страничке девочки в Сети ее показали в ярко-красном спортивном купальнике.

«Как вам новый купальник Лизы?» — таким вопросом подписана публикация.

К сожалению, нашлись недоброжелатели, которые отметили, что, дескать, купальник-то старый!

Но их недовольство потонуло в дружном хоре тех, кто заявили в один голос, что купальник прелестный, а сама Лиза — красавица, и именно она и делает его великолепным.

«Купальник — огонь. Лизонька — красавица»; «Лиза — самая красивая модель в купальнике»; «Лизонька, ты шикарная во всех нарядах, а купальник — прелесть»; «Кокетка, модница, красавица», — прокомментировали поклонники.

В итоге «недоброжелатели» были вынуждены признать свою неправоту и с позором бежали со страницы.

Как писали «ФАКТЫ», Лиза Галкина растет маленькой модницей и охотно участвует в модных показах.

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