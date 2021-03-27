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Культура и искусство

«Мужу Цибульской обидно, что сын похож на DZIDZIO»: супруга певца Ярослава рассказала о его отношениях с кумой Олей

9:44 27 марта 2021
DZIDZIO и сын цибульской

Певице Оле Цибульской уже неоднократно намекали, что ее шестилетний сын Нестор похож на DZIDZIO, кума артистки. В свою очередь супруга DZIDZIO Ярослава к таким разговорам относится очень спокойно. Она считает, что если кто-то и должен волноваться по этому поводу, то пусть это будет муж Цибульской. Об этом Ярослава заявила в интервью на YouTube-канале «Олицкая».

«Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же — сын его, а похож на DZIDZIO», — смеется Ярослава.

Свое отношение к яркому творческому тандему мужа и Оли Цибульской Ярослава комментирует неохотно, но иногда боль все-таки прорывается.

«Мне казалось, что они просто играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показать, с ней спеть дуэтом (и при этом люди придумывают истории о любовнице), а меня при этом нельзя показывать? Мне было очень больно», — призналась жена DZIDZIO.

По мнению Ярославы, Оля Цибульская использует DZIDZIO для пиара: «Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого свой путь: кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами».

Ярослава Притула-Хома (Slavia) и Михаил Хома (DZIDZIO) в браке с 2013 года. Отношения пары были проверены на прочность, когда DZIDZIO и Оля Цибульская записали совместный клип «Киця» и снялись в горячей фотосессии.

Фото dzidzio/Instagram, i.am.nestor/ Instagram

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