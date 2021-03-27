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Культура и искусство

«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил крестнице Путина на ее обвинения

10:18 27 марта 2021
лев лещенко

Певец Лев Лещенко одним из первых среди российских звезд заболел коронавирусом в марте 2020 года. После того, как Лещенко появился на торжестве у Игоря Крутого, певца обвинили в массовом распространении инфекции. В интервью Sobesednik Лещенко дал понять, что так и не простил Ксению Собчак, с заявлений которой началась травля.

«Подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил… Из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно… Такую травлю на меня навели!» — возмущается Лещенко.

«Такой поток грязи, который вылился на меня в тот период, я не заслужил! Было очень обидно. Я тогда встал в позицию льва и смотрел, как обезьяны грызутся между собой», — добавил певец.

Лещенко вспоминает, что кроме Собчак, к травле присоединилась Дана Борисова: «Заявила, что заразилась от Лещенко на передаче у Андрея Малахова. Ну, странная девочка». Были и другие странные претензии. «Аркаша Укупник зачем-то стал говорить, что мог заразиться, увидев меня у Нади Бабкиной в театре. Правда, потом он передо мной извинялся, мол, прости меня, что по глупости брякнул», — вспоминает Лещенко.

Напомним, Лещенко 13 марта 2020 года посетил день рождения сестры Игоря Крутого, а 23 марта слег в больницу с коронавирусом. Ксения Собчак заявила, что российские звезды заразились опасной болезнью именно на вечеринке у Крутого. Продюсер и композитор позже вспоминал, что Лещенко очень тяжело переживал нападки — певца чуть не довели до самоубийства.

Лев Лещенко внесен в базу «Миротворца» как подписант письма Путину об оправдании российской агрессии в Крыму. Также певец незаконно ездил в оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора (телемост «Надо поговорить»).

Фото levleschenko.ru

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