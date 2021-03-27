С таким не уснешь: Каменских рассказала, какой Потап в постели

Певицу Настю Каменских фанаты периодически атакуют вопросами: когда же можно ждать появления на свет маленьких «потапчиков». Звезда если и реагирует на такие запросы, то отвечает уклончиво. Пока, по словам Насти, днем она вся в работе, а ночью отчаянно пытается выспаться, но храпящий муж этому мало способствует.

В эфире передачи «Сніданок з 1+1» Настя призналась, что у супруга есть неприятная особенность — он слишком громко храпит. В такой обстановке почти не получается наладить нормальный сон.

«В последнее время у меня мало было сна… Лешка так храпел. А я ему говорю: «Хочу выспаться». А он говорит: «Ну, а что я могу сделать?» — пожаловалась певица.

Фанаты всерьез обеспокоились проблемами молодой семьи. Насте посоветовали устроить в доме две отдельные спальни.

Бывшая супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая также вспоминала об экс-муже как о знатном храпуне. По словам Горовой, она терпела храп 15 лет, но решить проблему так и не смогла. Народные методы — разбудить, подув в ухо или пощекотав нос — оказались малоэффективными.

Наста Каменских и Потап часто делятся в Instagram подробностями семейной жизни. Супруги не стесняются открыто демонстрировать чувства и всегда готовы подшутить друг над другом.

Фото kamenskux/instagram

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