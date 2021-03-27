«Женщина-вамп»: молодая жена Петросяна восхитила и опечалила редким фото на каблуках

Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена в белом пальто и сапогах на каблуках.

Тем самым женщина порадовала фолловеров, которые отметили, как ей идет обувь такого типа.

«Жаль, что вы не любите обувь на каблуке. Потрясающе! Вам идет», — прокомментировали снимок пользователи сети.

В ответ на добрые слова женщина ответила напрямую, что избегает такой обуви из-за рекомендацией медиков.

«С чего вы взяли, что я не люблю обувь на каблуке? Мне запрещено носить каблук из-за болезни вен. Оперироваться вновь у меня никакого желания нет», — написала жена артиста.

Вызвав тем самым массу сожаления у поклонниц — «жаль, такая молодая, а вынуждена терпеть ограничения».

Напомним, что Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. Ваган — первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

Как писали «ФАКТЫ», супругу Петросяна подозревают в беременности. Накануне целый ряд СМИ и Telegram-каналов обратили внимание на заметно округлившийся животик Татьяны Брухуновой.

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