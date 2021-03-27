27.83 / 28.03 32.73 / 33.12
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

«Дама с ружьем» очаровала Крутоголова: украинка с 15-м размером бюста засобиралась в «Дизель-шоу»

14:41 27 марта 2021
мила кузнецова

Украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся своим бюстом 15-го размера, дебютировала в шоу от «Дизель студио». Недавно роскошная блондинка заглянула к Потапу на «Липсинк Батл», а теперь блистает в студии вместе с Егором Крутоголовым и публикует яркие фото в Instagram.

В Instagram Мила показала самые удачные фото со своего дебюта в качестве резидента шоу «Dizel Night». «Ну вот, долгожданный миг моей актерской игры», — радуется модель.

Зрители посылают Миле лучи поддержки. Актриса не стала скрывать, что ей было приятно услышать похвалу еще до выхода шоу в эфир. «У меня самые лучшие подписчики», — говорит актриса.

Напомним, в 2020 году Милу Кузнецову признали обладательницей самой большой в Украине груди. На момент получения диплома у Милы был 13-й размер бюста (135,5 сантиметра).

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джерри Коллинз

Умер со словам любви на устах: в Британии жених скончался спустя несколько часов после свадьбы

Скорая помощь

Партнерша кричала на весь дом: в Москве пенсионер умер во время секса

мила кузнецова

«Дама с ружьем» очаровала Крутоголова: украинка с 15-м размером бюста засобиралась в «Дизель-шоу»

Татьяна Брухунова

«Женщина-вамп»: молодая жена Петросяна восхитила и опечалила редким фото на каблуках

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер