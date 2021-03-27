«Дама с ружьем» очаровала Крутоголова: украинка с 15-м размером бюста засобиралась в «Дизель-шоу»

Украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся своим бюстом 15-го размера, дебютировала в шоу от «Дизель студио». Недавно роскошная блондинка заглянула к Потапу на «Липсинк Батл», а теперь блистает в студии вместе с Егором Крутоголовым и публикует яркие фото в Instagram.

В Instagram Мила показала самые удачные фото со своего дебюта в качестве резидента шоу «Dizel Night». «Ну вот, долгожданный миг моей актерской игры», — радуется модель.

Зрители посылают Миле лучи поддержки. Актриса не стала скрывать, что ей было приятно услышать похвалу еще до выхода шоу в эфир. «У меня самые лучшие подписчики», — говорит актриса.

Напомним, в 2020 году Милу Кузнецову признали обладательницей самой большой в Украине груди. На момент получения диплома у Милы был 13-й размер бюста (135,5 сантиметра).

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