Клава стала совсем взрослой: Кристина Орбакайте показала, как ее дочь мастерски плавает кролем в бассейне Пугачевой

«Предводительница» «пугачевской бандочки» Кристина Орбакайте показала, как ее дочь, внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова плывет кролем от одного конца бассейна к другому. Сделала это она в stories своего Instagram.

В ролике видно, что Клавдия отнеслась к заплыву серьезно: на девочке были очки для плавания и купальник. Что, впрочем, не удивительно: известно, что дочь Кристины много лет занимается синхронным плаванием.

Также Кристина отметила, что бассейн находится в роскошном замке Пугачевой и Галкина, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Умопомрачительной красоты бассейн выполнен в традиционном японском стиле, с многометровыми панно из натурального дерева и целой стеной с японской росписью.

Дно бассейна покрыто изысканной изумрудной плиткой, а по периметру расставлены мягкие кресла и журнальные столики.

Но даже таких параметров маленькой Клавдии оказалось недостаточно: девочка проплыла бассейн в длину за считанные секунды.

Орбакайте умиляется дочерью и комментирует со смехом: «Эх, не разгонишься, да?»

Пользователи отметили красоту бассейна и, конечно, то, что Клава Земцова стала уже почти взрослой, и очень хорошо плавает, как для девочки своего возраста.

Напомним, накануне дочка Кристины Орбакайте показала в TikTok, как она умело орудует на кухне.

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